नागौर के हैण्डटूल्स उद्योग के लिए एक्सपोर्ट हब व खनन उद्यमियों को लैब का इंतजार

नागौर. नागौर का पारंपरिक हैण्डटूल्स उद्योग आज भी सरकारी घोषणाओं के अमल का इंतजार कर रहा है। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष जिले के सबसे पुराने और पहचान बने हैण्डटूल्स उद्योग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘लोकल फॉर वोकल’ पहल के तहत चयनित करते हुए नागौर में एक्सपोर्ट हब बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बजट घोषणाओं के बावजूद जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है। इसी तरह औद्योगिक विकास और खनन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को पैड सैम्पलिंग की सुविधा देने के लिए प्रयोगशाला (लैब) स्थापित करने की घोषणा भी अब तक अधूरी पड़ी है।