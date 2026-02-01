बजट 2026-27 में नागौर जिले में सड़क, बिजली, पर्यटन व पशुपालन क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा

नागौर. राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए नागौर तथा डीडवाना-कुचामन जिलों को विकास की कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। बजट में सड़क निर्माण, रेलवे फाटकों पर आरओबी-आरयूबी, विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, पर्यटन विकास, कृषि प्रसंस्करण, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, पुलिस व प्रशासनिक इकाइयों के उन्नयन तथा पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार जैसी व्यापक घोषणाएं शामिल हैं। करीब एक हजार आठ सौ करोड़ रुपए की लागत से प्रदेशभर में सड़क कार्य प्रस्तावित हैं, जिनमें नागौर व डीडवाना कुचामन जिले की एक दर्जन से अधिक सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा जिले में रेलवे फाटकों पर तीन आरओबी बनाए जाएंगे, वहीं तीन आरओबी की डीपीआर तैयार करने की घोषणा की है। बजट में ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ शहरी सौन्दर्यीकरण, बाढ़ सुरक्षा, ऊर्जा ढांचे के विस्तार और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने पर भी जोर दिया गया है। इन घोषणाओं से नागौर और डीडवाना-कुचामन जिले में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।