नकाबपोश चोरों के आतंक से गुस्साए ग्रामीण, डेगाना में ग्यारस से पहले वारदात, जांच में जुटी FSL टीम

मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में दो संदिग्ध युवक नजर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वे मुंह बांधे हुए तथा फौजी रंग की पेंट व जूते पहने दिखाई दे रहे हैं। दोनों युवक मुंह बांधकर मंदिर परिसर में घुसे और मुख्य द्वार का ताला तोड़ दिया। इसके बाद वे सीधे गर्भगृह में पहुंचे और बाबा का चांदी का मुकुट, छत्र, गिलास, थाली सहित अन्य चांदी के पात्र चोरी कर ले गए।