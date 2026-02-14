राजस्थान में पहली बार होगी पेपरलेस जनगणना: 33 सवाल पूछे जाएंगे; नागौर जिले में तैयारियां शुरू

जनगणना को लेकर लोगों में दस्तावेजों की चिंता बनी हुई है, इस संबंध में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का पहचान पत्र या कागज जमा नहीं कराया जाएगा। गणनाकार केवल पूछे गए सवालों के आधार पर जानकारी दर्ज करेंगे। दी गई सूचनाएं पूरी तरह गोपनीय रहेंगी और उनका उपयोग केवल सांख्यिकीय विश्लेषण में किया जाएगा।