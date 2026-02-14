एनएच 248 ए: नटनी का बारा से अलवर तक सड़क निर्माण की रफ्तार स्लो, जनता फांक रही धूल

घरों तक मिट्टी जा रही है। ढाबा संचालक हिमांशु कुमार का कहना है कि उनका कारोबार भी अब 80 फीसदी घट गया। धूल बंद हो तो कहीं उनका जीवनयापन हो। पीडब्ल्यूडी एनएच के एक इंजीनियर का कहना है कि काम अब और तेजी से होगा। धूल न उड़े, उसके लिए पानी का छिड़काव करवा रहे हैं।