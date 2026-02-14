Alwar News: ठेका कंपनी के संचालक ने की आत्महत्या, एक साल पहले हुआ था विवाह

मृतक के परिजनों व पुलिस के अनुसार अमन यादव पिछले तीन वर्षों से कंपनी में मजदूरों की आपूर्ति कराने का काम कर रहा था। जिसका पिछले वर्ष का करीब 11.75 लाख रुपए का भुगतान बकाया था। जनवरी-2026 का भी करीब 20 लाख रुपए का बिल पेंङ्क्षडग था। करीब 6.5 लाख रुपए जीएसटी बकाया होने से इसकी पेनल्टी भी चल रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि बार-बार कंपनी के संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद भुगतान को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं मिला। जिससे आहत होकर अमन मानसिक तनाव में था। इसी के चलते उसने आत्महत्या की है। धरना-प्रदर्शन के दौरान चौकी प्रभारी रामकिशोर शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर तैनात रहे।

