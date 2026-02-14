14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: ठेका कंपनी के संचालक ने की आत्महत्या, एक साल पहले हुआ था विवाह

घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र स्थित रॉयल प्लास्ट क्राफ्ट कंपनी में लेबर कॉन्ट्रैक्ट (श्रम ठेकेदार) का काम देख रही एएमसी अमन एंटरप्राइजेज कंपनी के संचालक अमन यादव ने आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kailash Sharma

Feb 13, 2026

शाहजहांपुर. घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र स्थित रॉयल प्लास्ट क्राफ्ट कंपनी में लेबर कॉन्ट्रैक्ट (श्रम ठेकेदार) का काम देख रही एएमसी अमन एंटरप्राइजेज कंपनी के संचालक अमन यादव ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कंपनी से भुगतान को लेकर चल रहे विवाद से आहत होकर अमन ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। जिला पार्षद वेदप्रकाश व सरपंच/प्रशासक उमाशंकर यादव की मौजूदगी में बड़ी संख्या ने ग्रामीणों व मृतक के परिजनों ने कंपनी के मुख्य गेट के सामने शुक्रवार को धरना-प्रदर्शन किया।

मृतक के परिजनों व पुलिस के अनुसार अमन यादव पिछले तीन वर्षों से कंपनी में मजदूरों की आपूर्ति कराने का काम कर रहा था। जिसका पिछले वर्ष का करीब 11.75 लाख रुपए का भुगतान बकाया था। जनवरी-2026 का भी करीब 20 लाख रुपए का बिल पेंङ्क्षडग था। करीब 6.5 लाख रुपए जीएसटी बकाया होने से इसकी पेनल्टी भी चल रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि बार-बार कंपनी के संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद भुगतान को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं मिला। जिससे आहत होकर अमन मानसिक तनाव में था। इसी के चलते उसने आत्महत्या की है। धरना-प्रदर्शन के दौरान चौकी प्रभारी रामकिशोर शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर तैनात रहे।

बकाया भुगतान व मुआवजे की मांग


धरना-प्रदर्शन कर रहे मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने मांग की कि कंपनी की ओर से बकाया समस्त राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। इसके अलावा मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए। मृतक के छोटे भाई चिमन यादव को कंपनी में नौकरी दी जाए। इस दौरान कंपनी के एचआर विभाग की ओर से वार्ता का समय मांगा गया है। देर शाम तक धरना-प्रदर्शन जारी रहा। प्रशासन ग्रामीणों व परिजनों से समझाइश के प्रयास में जुटा रहा।

एक साल पहले हुई थी शादी

अमन की शादी करीब एक वर्ष पहले हुई थी। अमन के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। परिवार में छोटा भाई चिमन यादव है। घटना के बाद परिवार और ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Feb 2026 01:54 pm

Published on:

13 Feb 2026 11:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: ठेका कंपनी के संचालक ने की आत्महत्या, एक साल पहले हुआ था विवाह

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एनएच 248 ए: नटनी का बारा से अलवर तक सड़क निर्माण की रफ्तार स्लो, जनता फांक रही धूल

natni ka bara
अलवर

नीमराणा में एसीजेएम कोर्ट खुलने की घोषणा पर मनाई खुशी

अलवर

बोर्ड परीक्षा का दूसरा दिन: पहली बार बारकोड सिस्टम लागू, 61 हजार से अधिक विद्यार्थी दे रहे परीक्षा

अलवर

अलवर जंक्शन पर जल्द ही मिलेगा वेटिंग हॉल, नया प्लेटफॉर्म, लिफ्ट और एस्केलेटर; 112 करोड़ रुपए होंगे खर्च

अलवर

पीएम श्री विद्यालय में वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित, विद्यार्थियों को दी बैंकिंग सुरक्षा की जानकारी

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.