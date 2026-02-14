राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों को दिया टास्क

Rajasthan Congress: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों को संगठन को पंचायत व बूथ स्तर पर मजबूत करने का टास्क दिया है। दिल्ली में राजस्थान सहित आठ प्रदेशों के जिलाध्यक्षों के साथ हुई बैठक में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यह भी साफ किया गया कि जल्द से जल्द कार्यकारिणी का गठन करें और एक महीने में बैठक कर टटोलें कि कौन आ रहा है और कौन नहीं। जो लगातार तीन बैठकों में नहीं आए उसे बाहर का रास्ता दिखाओ।