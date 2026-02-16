बदलेगा मौसम: 18 फरवरी को बारिश की संभावना, सुबह-शाम ठंड बरकरार

फिलहाल जिले में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। शहर का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी दिन और रात के पारे में करीब 21 डिग्री का अंतर रहा। यह अंतर साफ संकेत दे रहा है कि दिन में गर्मी का असर बढ़ने लगा है, जबकि सुबह-शाम अब भी हल्की ठंड बनी हुई है।