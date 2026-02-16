मूंगस्का में नहीं होगा जलभराव, शहर के छठे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का काम शुरू

यह मुख्य रास्ता और सड़क भी संकरी थी। इसे देखते हुए सड़क को चौड़ा करने व रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई। यूआइटी एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। यह सड़क 100 फीट चौड़ी हो गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके जरिए प्रतिदिन 3 लाख लीटर पानी जमीन में जाएगा। इससे करीब 2 किमी का एरिया में वाटर रिचार्ज हो सकेगा।