16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

मूंगस्का में नहीं होगा जलभराव, शहर के छठे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का काम शुरू

अलवर शहर के पटरी पार एरिया मूंगस्का में जलभराव से निजात देने के लिए यूआइटी ने छठे रेन वाटर हार्वेस्टिम का निर्माण शुरू करवाया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 16, 2026

मूंगस्का रोड पर चल रहा काम (फोटो - पत्रिका)

अलवर शहर के पटरी पार एरिया मूंगस्का में जलभराव से निजात देने के लिए यूआइटी ने छठे रेन वाटर हार्वेस्टिम का निर्माण शुरू करवाया गया है। इसका कार्य मार्च में पूरा हो जाएगा। साथ ही सड़क चौड़ीकरण भी करवाया गया है। शहर के पटरी पार एरिया में बारिश के दौरान जलभराव होता है। मूंगस्का में मछली बाजार से लेकर एंसलम स्कूल तक जलभराव होने से लोगों को परेशानी होती है।

यह मुख्य रास्ता और सड़क भी संकरी थी। इसे देखते हुए सड़क को चौड़ा करने व रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई। यूआइटी एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। यह सड़क 100 फीट चौड़ी हो गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके जरिए प्रतिदिन 3 लाख लीटर पानी जमीन में जाएगा। इससे करीब 2 किमी का एरिया में वाटर रिचार्ज हो सकेगा।

पत्रिका की मुहिम ला रही रंग

शहर के पटरी पार एरिया में संसाधनों के अभाव को लेकर राजस्थान पत्रिका ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसके बाद से प्रशासन ने इस एरिया में काम करवाने के लिए खजाना खोल दिया। अब तक 41 करोड़ के कार्य यहां मंजूर हो गए। कई सड़कों का निर्माण करवाया गया। साथ ही वन राज्यमंत्री संजय शर्मा की संस्तुति पर महिला महाविद्यालय भी बनवाया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / मूंगस्का में नहीं होगा जलभराव, शहर के छठे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का काम शुरू

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhiwadi Factory Fire: अंदर फंसे मजदूरों की चीखें गूंजती रहीं, देखते ही देखते कोयला बन गए 7 लोग, दहला गया राजस्थान

Bhiwadi factory fire (2)
अलवर

Bhiwadi Fire: इधर-उधर बिखरे पड़े थे मजदूरों के कंकाल, ‘पोटली’ में समेटकर ले जाने पड़े मुर्दाघर

Bhiwadi chemical factory fire
अलवर

गुरुमुख सम्मेलन, दूर-दराज से भाग ले रही संगत

अलवर

बदलेगा मौसम: 18 फरवरी को बारिश की संभावना, सुबह-शाम ठंड बरकरार

अलवर

भोले की निकली बारात, वरमाला देखने उमडे़ भक्त

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.