भोले की निकली बारात, वरमाला देखने उमडे़ भक्त

अलवर. महा​शिवरात्रि का पर्व रविवार को श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के ​​शिवालयों में ​शिवजी का ब्यावला, ​पा​र्थिव ​शिवलिंग का पूजन व वरमाला महोत्सव सहित अन्य धार्मिक आयोजनों से शहर ​शिवमय हो गया। अलवर शहर के कंपनी बाग में अमरनाथ बर्फानी समिति की ओर से अमरनाथ बर्फानी की बर्फ से झांकी सजाई गई। शाम को 5100 दीपकों से आरती की गई। दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही। इसके साथ ही ​शिव व पार्वती विवाह व वरमाला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पर झांकी के कलाकारों की ओर से ​​​​​शिव पार्वती विवाह की आकर्षक प्रस्तुति दी गई।