नीमराणा में एसीजेएम कोर्ट खुलने की घोषणा पर मनाई खुशी



कार्यक्रम में बार संघ अध्यक्ष उदय सिंह यादव ने बताया कि नीमराणा में एडीजे कोर्ट (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय) खोलने की मांग भी सरकार के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि एसीजेएम कोर्ट खुलने से क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी, वहीं भविष्य में एडीजे कोर्ट खुलने से न्यायिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश खंडेलवाल ने कहा कि एसीजेएम कोर्ट की स्थापना से अब आम लोगों को न्याय के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा।