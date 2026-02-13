पीएम श्री विद्यालय में वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित, विद्यार्थियों को दी बैंकिंग सुरक्षा की जानकारी

मनी वाइज सेंटर मैनेजर सियाराम ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को वित्तीय रूप से जागरूक बनाना है, ताकि वे भविष्य में अपने आर्थिक निर्णय समझदारी से ले सकें। अंत में विद्यार्थियों ने आयोजन को उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम में सियाराम, विजय कुमार मीणा, अंजू रानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।