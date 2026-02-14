14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Weather: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और तूफान के लिए रहें तैयार

Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rakesh Mishra

Feb 14, 2026

Rajasthan Weather, Rajasthan Weather Update, Weather Update, Storm Warning, Thunderstorm Warning, Rain Warning, 17 February Rain Warning, 18 February Rain Warning, Meteorological Department Weather Report, Meteorological Department Weather Alert, Meteorological Department Rain Alert, Western Disturbance, Western Disturbance Alert, Western Disturbance Rain Alert, राजस्थान वेदर, राजस्थान वेदर अपडेट, वेदर अपडेट, आंधी की चेतावनी, मेघगर्जन की चेतावनी, बारिश की चेतावनी, १७ फरवरी बारिश चेतावनी, १८ फरवरी बारिश चेतावनी, मौसम विभाग वेदर रिपोर्ट, मौसम विभाग वेदर अलर्ट, मौसम विभाग रेन अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ रेन अलर्ट

एआई तस्वीर

अलवर। प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे हल्की बारिश की संभावना है। 17 और 18 फरवरी को कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है। अलवर में में हल्के बादल छाए रहने से सुबह-शाम सर्दी महसूस हुई। दिन में धूप तेज रही, लेकिन हल्की सर्द हवा का असर बना रहा। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे रही। अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 फरवरी को राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं-कहीं मेघगर्जन की भी संभावना है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, जबकि अगले तीन दिनों में इसमें धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सूरज के तेज से पारा 31 डिग्री के करीब

वहीं मारवाड़ के अधिकांश हिस्सों में दिन में सर्दी से पूरी राहत रही। केवल देर रात और सुबह ही सर्दी का असर देखने को मिला। सूरज के तेज की वजह से जोधपुर में दिन का तापमान 31 डिग्री के पास पहुंच गया, जिससे धूप में तपिश महसूस होने लगी। मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान में गिरावट की कोई खास संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में दिन व रात के तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होगी।

यह वीडियो भी देखें

सुबह हवा में करीब पचास फीसदी नमी होने की वजह से सर्दी का असर रहा। हालांकि सुबह नौ बजे के बाद सर्दी का प्रभाव कम होता गया। तेज धूप निकलने से दोपहर 12 बजे बाद धूप में खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। दोपहर तक पारा 13.8 डिग्री पहुंचा। दिन व रात के तापमान में 17 डिग्री का अंतर होने से दिन में सर्दी पूरी तरह से गायब रही। शाम भी सुहानी रही।

ये भी पढ़ें

Jhalawar News: ढाबे पर श्वान को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदला, दो युवक गंभीर घायल
झालावाड़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 03:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Weather: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और तूफान के लिए रहें तैयार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों को दिया टास्क

Rahul Gandhi
अलवर

एनएच 248 ए: नटनी का बारा से अलवर तक सड़क निर्माण की रफ्तार स्लो, जनता फांक रही धूल

natni ka bara
अलवर

Alwar News: ठेका कंपनी के संचालक ने की आत्महत्या, एक साल पहले हुआ था विवाह

अलवर

नीमराणा में एसीजेएम कोर्ट खुलने की घोषणा पर मनाई खुशी

अलवर

बोर्ड परीक्षा का दूसरा दिन: पहली बार बारकोड सिस्टम लागू, 61 हजार से अधिक विद्यार्थी दे रहे परीक्षा

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.