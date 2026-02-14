Rajasthan Weather: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ, बारिश और तूफान के लिए रहें तैयार

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 फरवरी को राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं-कहीं मेघगर्जन की भी संभावना है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, जबकि अगले तीन दिनों में इसमें धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।