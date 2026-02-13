अलावड़ा में अटल पथ निर्माण पर सवाल: 14 फुट सड़क तोड़ 12 फुट सीसी निर्माण, ग्रामीणों में नाराजगी

रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बड़ी ग्राम पंचायत अलावड़ा में अटल पथ निर्माण को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बढ़ गया है। बस स्टैंड से मिलकपुर मोड़, मालपुर मोड़ होते हुए चिडवाई धाम तक करीब 1900 मीटर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां पहले 14 फुट से अधिक चौड़ी सीमेंटेड सड़क बनी हुई थी, उसे तोड़कर अब केवल 12 फुट (3.75 मीटर) चौड़ी सड़क बनाई जा रही है।