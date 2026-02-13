बोर्ड परीक्षा का दूसरा दिन: पहली बार बारकोड सिस्टम लागू, 61 हजार से अधिक विद्यार्थी दे रहे परीक्षा

जिले में कुल 61,729 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें 33,083 छात्र-छात्राएं कक्षा 10वीं और 28,646 विद्यार्थी कक्षा 12वीं के हैं। परीक्षाएं जिले के 203 केंद्रों पर संचालित की जा रही हैं। नकल रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सात उड़नदस्तों का गठन किया गया है, जो परीक्षा केंद्रों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। शिक्षा विभाग ने परीक्षार्थियों से नियमों का पालन करने की अपील की है।