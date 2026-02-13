शादी के 2 दिन बाद हादसा: नवदंपती की कार कंटेनर से टकराई, दोनों ICU में भर्ती

बडौदामेव थाना पुलिस के अनुसार कार अभिषेक शर्मा चला रहे थे, जो मूल रूप से कोटा के निवासी हैं। उनके साथ उनकी पत्नी कामिनी शर्मा थीं, जो दिल्ली की रहने वाली हैं। दोनों की शादी 10 फरवरी को दिल्ली में हुई थी। शादी के बाद वे कोटा आए थे और फिर कामिनी को दिल्ली से वापस कोटा लाते समय यह हादसा हो गया।