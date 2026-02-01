Water Supply: अवैध जल कनेक्शनों पर चली कैंची, दोबारा जोड़ने पर एफआईआर की चेतावनी

जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता रमेशचंद्र चौधरी ने पूर्व में ही ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कनेक्शनों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए थे। उन्होंने सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपते हुए रोजाना जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। विभागीय स्तर पर यह माना जा रहा था कि कुछ स्थानों पर मुख्य पाइपलाइन से सीधे कनेक्शन लेकर जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित की जा रही है। जिससे अंतिम छोर के उपभोक्ताओं तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पा रहा।