Rajasthan Govt School: आपके बच्चे का शिक्षक कौन है, कितना पढ़ा-लिखा है? अब पता चलेगा आसानी से, जारी हुए नए आदेश

सीकर। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों का विवरण फोटो सहित परिसर के मुख्य स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का विवरण अनिवार्य रूप से लगवाने की बात कही गई है।