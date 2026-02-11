Rajasthan News: सरकारी स्कूल में ‘छत पर सोया था बहनोई’ जैसे फूहड़ गाने बजे, शिक्षिकाएं भी छात्राओं संग झूमीं, बढ़ा विवाद

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल संस्कार और अनुशासन सिखाने की जगह है। ऐसे में फूहड़ गानों पर डांस कराना गलत है। अभिभावकों ने सवाल उठाया है कि जब शिक्षक ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो बच्चों को सही संस्कार कैसे मिलेंगे। शिक्षा अधिकारी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी स्कूलों को सख्त निर्देश देने की बात कही है।