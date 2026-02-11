सावधान: आपकी एक गलती और हैक हो जाएगा व्हाट्सएप, चंद मिनटों में खाली हो सकता है बैंक खाता

पुलिस ने हैक हुए अकाउंट को वापस पाने के लिए एक विशेष स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया साझा की है। इसे फॉलो कर आप अपना अकाउंट सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दें और सिम कार्ड को बाहर निकाल लें। मोबाइल को वाई-फाई से कनेक्ट करें। किसी अधिकृत ऐप स्टोर से विश्वसनीय एंटीवायरस डाउनलोड कर फूल स्केन करें। संदिग्ध फाइल्स और बोट्स को तुरंत डिलीट करें। मोबाइल सुरक्षा के लिए अज्ञात स्रोतों से ऐप्स इंस्टॉल को डिसेबल करें। कॉल और एसएमएस फॉरवर्डिंग की जाँच करें और उसे बंद करें। अब अपनी सिम को किसी साधारण (कीपैड) फोन में डालें। अपने स्मार्टफ़ोन में व्हाट्सएप फिर से इंस्टॉल करें। वेरिफिकेशन के समय एसएमएस के बजाय कॉल मी विकल्प चुनें। साधारण फोन पर कॉल के जरिए आए कोड को दर्ज करें। ऐसा करते ही अकाउंट ठगों के पास से लॉगआउट होकर आपके पास वापस आ जाएगा।