11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

सरकारी स्कूलों को डीएमएफटी की बड़ी सौगात: 3.68 करोड़ मंजूर, 99 स्कूलों में बनेंगे आधुनिक शौचालय

भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण अंचल के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं के लिए अच्छी खबर है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के तहत जिले के 99 सरकारी विद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिए 3 करोड़ 68 लाख 28 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। जिला कलक्टर एवं डीएमएफटी अध्यक्ष [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 11, 2026

DMFT gives a major gift to government schools: Rs 3.68 crore approved, modern toilets to be built in 99 schools

DMFT gives a major gift to government schools: Rs 3.68 crore approved, modern toilets to be built in 99 schools

  • हर स्कूल में 3.72 लाख रुपए की लागत से होगा निर्माण
  • कलक्टर ने जारी की वित्तीय स्वीकृति, जीपीएस फोटो और गुणवत्ता पर रहेगा विशेष फोकस

भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण अंचल के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं के लिए अच्छी खबर है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के तहत जिले के 99 सरकारी विद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिए 3 करोड़ 68 लाख 28 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। जिला कलक्टर एवं डीएमएफटी अध्यक्ष जसमीत सिंह संधू ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस स्वीकृति से आसीन्द, मांडल, सहाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर और मांडलगढ़ क्षेत्र के उन स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी, जहां या तो शौचालय नहीं थे या जर्जर अवस्था में थे।

एक यूनिट पर खर्च होंगे 3.72 लाख रुपए

आदेश के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में शौचालय निर्माण के लिए 3.72 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। कुल 99 कार्यों के लिए यह राशि स्वीकृत की गई है। इसमें कार्यकारी एजेंसी अतिरिक्त जिला समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान को बनाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्य विस्तृत तकमीने के आधार पर ही कराए जाएंगे।

इन ब्लॉकों के स्कूलों का हुआ चयन

डीएमएफटी की 12वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में किए गए निर्णय की अनुपालना में यह स्वीकृति जारी हुई है। इसमें मुख्य रूप से आसीन्द ब्लॉक के राउप्रावि चैनपुरा, लाछूडा, मोड़ का निम्बाहेड़ा, शंभूगढ़, बरसनी सहित दर्जनों स्कूल। मांडल ब्लॉक के मालोला, आरजिया, बोरड़ा, आटूण, चिताम्बा, करेड़ा, लादूवास, बेमाली, मेजा आदि। सहाड़ा ब्लॉक के ओज्जाड़ा, नहरी, रायपुर, मोखुन्दा, देवरिया, गलवा। शाहपुरा व जहाजपुर ब्लॉक के सरगांव, सोनियाणा, बनेड़ा, पनोतिया, धनोप, खजूरी, शक्करगढ़ आदि शामिल है।

जियो टैगिंग जरूरी, गुणवत्ता से समझौता नहीं

जिला कलक्टर ने स्वीकृति आदेश में कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व और पूर्ण होने के बाद अक्षांश-देशांतर सहित जीपीएस फोटो लेना अनिवार्य होगा। कार्यकारी एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में पहले से स्वीकृत न हो। कार्यादेश जारी होने और कार्य शुरू होने की सूचना के बाद ही 80 प्रतिशत राशि की पहली किस्त जारी की जाएगी। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर लागत बढ़ने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेंसी की होगी।

बच्चों को मिलेगा स्वच्छ वातावरण

सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना प्राथमिकता है। डीएमएफटी फंड से 99 स्कूलों में शौचालय निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है ताकि बच्चों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। निर्माण कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

रामेश्वर जीनगर, कार्यवाहक डीइओ भीलवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 09:35 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सरकारी स्कूलों को डीएमएफटी की बड़ी सौगात: 3.68 करोड़ मंजूर, 99 स्कूलों में बनेंगे आधुनिक शौचालय

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दीया कुमारी बजट 2026 कर रही हैं पेश

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सावधान: आपकी एक गलती और हैक हो जाएगा व्हाट्सएप, चंद मिनटों में खाली हो सकता है बैंक खाता

Beware: One mistake and your WhatsApp will be hacked, your bank account could be emptied in minutes.
भीलवाड़ा

कोठारी के ‘पेटे’ पर पुलिस का प्रहार: अवैध बजरी से भरे 9 ट्रैक्टर जब्त, माफियाओं में हड़कंप

Police attack Kothari's 'belly': 9 tractors filled with illegal gravel seized, mafia in panic
भीलवाड़ा

33 लाख का ‘खेल’: ठेकेदार ने मौके पर मानी गलती, कनिष्ठ अभियंता को नोटिस जारी

33 lakh rupees 'game': Contractor admits mistake on the spot, notice issued to junior engineer
भीलवाड़ा

धुलंडी पर चंद्रग्रहण का साया सूतक के कारण सुबह 9 बजे से बंद होंगे मंदिर

Due to the shadow of lunar eclipse on Dhulandi, temples will be closed from 9 am onwards.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा डेयरी: इतिहास का इकलौता बोर्ड जिसने बिना ‘चेयरमैन’ पूरा किया कार्यकाल

Bhilwara Dairy: The only board in history to complete its term without a chairman
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.