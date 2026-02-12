बजट का ‘मास्टरस्ट्रोक’: एमनेस्टी योजनाओं से हर वर्ग को बड़ी राहत

एक जिला एक उत्पाद के तहत भीलवाडा टेक्सटाइल के लिए चयनित है। बजट में उद्योगों के विस्तारीकरण में 10 प्रतिशत मार्जिन मनी देने का प्रावधान करने से जिले में टेक्सटाइल में एमएसएमई उद्योगों को बड़ी सहायता मिलेगी। उद्यमियों एवं निवेशकों को राहत देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कमी की गई है। बैंकों और ऋण दस्तावेजों के अतिरिक्त सभी वित्तीय संस्थानों के ऋणों में स्टाम्प ड्यूटी की दर 0.125 प्रतिशत और अधिकतम 10 लाख रुपए की है। अन्य ऋण दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की दर को 1 से घटाकर 0.5 प्रतिशत तथा अधिकतम एक लाख रुपए किया है।