धुलंडी पर चंद्रग्रहण का साया सूतक के कारण सुबह 9 बजे से बंद होंगे मंदिर

ग्रहण अवधि शाम 5:59 से 6:47 के दौरान गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न निकलें और न ही होली खेलें। इस दौरान चाकू, कैंची, सुई आदि का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। भद्रा का साया: होलिका दहन का समय और मुहूर्त तीन साल बाद एक बार फिर होली पर 'भद्रा' का प्रभाव देखने को मिलेगा।व्यास ने बताया कि 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम 5:56 बजे से अगले दिन 3 मार्च को शाम 5:08 बजे तक रहेगी। होलिका दहन 2 मार्च को शाम 6:36 बजे तक प्रदोष वेला में या देर रात 1:26 बजे के बाद हो सकेगा। वहीं चंद्रग्रहण 3 मार्च शाम 5:59 से 6:47 बजे तक रहेगा, लेकिन दिन भर धुलंडी पर्व के साथ रंगो का पर्व मनाया जाएगा।