आंगनबाड़ी केंद्रों के किराए में ‘खेल’: निदेशालय सख्त

निदेशालय के ध्यान में आया है कि विभाग की ओर से पूर्व में जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद धरातल पर प्रक्रिया अटकी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन केंद्रों के सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं, वहां भी सीडीपीओ स्तर से संशोधित दर पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब विभाग ने साफ कर दिया है कि रेंट असेसमेंट के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ सीडीपीओ खुद विजिट करेंगे और सर्टिफिकेट के आधार पर ही नया किराया तय होगा।