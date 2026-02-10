तू पुलिस को सिखाएगा क्या…? दुकान में चोरी का CCTV लेकर पहुंचा दुकानदार, पुलिस ने उसे ही पकड़ा, चोरों को छोड़ दिया

Rajasthan Police News: राजस्थान के ब्यावर जिले से खाकी को शर्मसार करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक थानेदार साहब ने न केवल कानून की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि चोरी के आरोपियों को पकड़ने के बजाय उन्हें 'शांतिभंग' की मामूली धाराओं में पाबंद कर छोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब सबूत लेकर आए पीड़ित दुकानदार को ही धमकाते हुए हवालात की हवा खिला दी। अब इस पूरे प्रकरण में ब्यावर एसपी रतन सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन बदनौर थाना SHO महादेव प्रसाद को सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है।