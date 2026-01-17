Crime: वो गैर मर्द से…अवैध संबंध के शक में पागल हुआ पति, बंद कमरे में 3 दिन तक पत्नी को… सच ने फैला दी सनसनी

Dholpur amurder News Pic
Dholpur Crime News: राजस्थान के धौलपुर में रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी दास्तां सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। राजाखेड़ा ओवरब्रिज के पास जब कोमल की लाश मिली, तो पति ने रो-रोकर आसमान सिर पर उठा लिया और आरोप लगाया कि "मंगेतर ने उसकी पत्नी को मार डाला।" लेकिन धौलपुर पुलिस ने जब इस 'परफेक्ट मर्डर' की गुत्थी सुलझाई, तो जो सच निकला उसने सबको सन्न कर दिया। कातिल वही पति निकला, जिसने खुद पुलिस को गुमराह करने के लिए मंगेतर की फर्जी कहानी रची थी।
पुलिस की जांच में सामने आया कि कोमल का पति गंगा सिंह, जो गुजरात में ठेकेदारी करता था, अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। उसे लगता था कि कोमल का किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध (Illegal Relationship) है और वह फोन पर किसी से छिपकर बात करती है। 4 जनवरी को जब वह घर लौटा, तो उसके सिर पर खून सवार था। उसने कोमल को कमरे में बंद किया और तीन दिन तक लगातार उसे जानवरों की तरह पीटा।
6 जनवरी की सुबह कोमल जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर पिता के पास जाने लगी, तो उसे लगा कि शायद आज उसकी जान बच जाएगी। लेकिन साये की तरह पीछा कर रहे पति ने राजाखेड़ा बाईपास पर उसे दबोच लिया। घने कोहरे का फायदा उठाकर गंगा सिंह ने कोमल पर आखिरी और घातक हमला किया। अंदरूनी चोटें इतनी गहरी थीं कि कोमल की सांसें वहीं उखड़ने लगीं।
गंगा सिंह ने बड़ी चालाकी से कोमल के पूर्व मंगेतर गजेंद्र उर्फ पप्पू को इस मर्डर में फंसाने की साजिश रची। उसने ससुर को फोन कर कहा कि "गजेंद्र ने कोमल को खत्म कर दिया।" पुलिस ने भी शुरू में इसे लव अफेयर और पुरानी रंजिश का मामला माना। लेकिन जब शहर सीओ कृष्णराज जांगिड़ ने गजेंद्र की कॉल डिटेल (CDR) चेक की, तो वह बेगुनाह निकला।
जब पुलिस ने गंगा सिंह से सख्ती से पूछताछ की और कोमल के शरीर पर मौजूद पुराने जख्मों के बारे में पूछा, तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि शक की आग में उसने तीन दिन तक अपनी पत्नी को तड़पाया और फिर उसकी हत्या कर दी। पति की इस हैवानियत ने न केवल एक महिला की जान ली, बल्कि तीन मासूम बच्चों को भी अनाथ कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग