Crime: वो गैर मर्द से…अवैध संबंध के शक में पागल हुआ पति, बंद कमरे में 3 दिन तक पत्नी को… सच ने फैला दी सनसनी

Dholpur Crime News: राजस्थान के धौलपुर में रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी दास्तां सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। राजाखेड़ा ओवरब्रिज के पास जब कोमल की लाश मिली, तो पति ने रो-रोकर आसमान सिर पर उठा लिया और आरोप लगाया कि "मंगेतर ने उसकी पत्नी को मार डाला।" लेकिन धौलपुर पुलिस ने जब इस 'परफेक्ट मर्डर' की गुत्थी सुलझाई, तो जो सच निकला उसने सबको सन्न कर दिया। कातिल वही पति निकला, जिसने खुद पुलिस को गुमराह करने के लिए मंगेतर की फर्जी कहानी रची थी।