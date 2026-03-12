मां-बेटे के घरों में लगी आग, दोनों घरों में दस लाख का नुकसान

dholpur, बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के अर्रूआ गांव में अज्ञात कारणों से मां-बेटे के घरों में आग लग गई। जब तक परिवरीजन कुछ समझ पाते,आग की लपटों ने दोनों घरों को चारों और से घेर लिया। ऐसे में घर में मौजूद महिलाओं ने भाग कर जान बचाई। ग्रामीण जब तक आग पर काबू पाते,सब कुछ जलकर खाक हो गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने संबल पंप और खेतों में लगे इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था।अर्रूआ गांव निवासी पीड़ित संजय कोली पुत्र गुलकंदीराम ने बताया कि वह और उसकी मां बिमला कोली पत्नी गुलकंदी पास पास अलग-अलग छप्परपोश मकान में रहते हैं। दिन में करीब 3 बजे कि यह घटना है। वह टेम्पो चलाने गया था। एक घर पर उनकी मां विमला कोली और दूसरे घर पर उनकी पत्नी मौजूद थी। अचानक से जब आग की लपटे निकलते देखी तो भागकर बाहर आई और ग्रामीणों को बताया। जब तक ग्रामीण पहुंचते तब तक आग से पूरे घर घिर गए। इस पर ग्रामीणों ने संबर पम्प और खेत पर लगे इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया। बाद में बाड़ी नगर पालिका की दमकल भी मौके पर पहुच गई।