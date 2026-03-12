12 मार्च 2026,

गुरुवार

home_icon

धौलपुर

मां-बेटे के घरों में लगी आग, दोनों घरों में दस लाख का नुकसान

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Mar 12, 2026

मां-बेटे के घरों में लगी आग, दोनों घरों में दस लाख का नुकसान Fire breaks out in mother-son's homes, causing damage worth Rs 10 lakh

dholpur, बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के अर्रूआ गांव में अज्ञात कारणों से मां-बेटे के घरों में आग लग गई। जब तक परिवरीजन कुछ समझ पाते,आग की लपटों ने दोनों घरों को चारों और से घेर लिया। ऐसे में घर में मौजूद महिलाओं ने भाग कर जान बचाई। ग्रामीण जब तक आग पर काबू पाते,सब कुछ जलकर खाक हो गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने संबल पंप और खेतों में लगे इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था।अर्रूआ गांव निवासी पीड़ित संजय कोली पुत्र गुलकंदीराम ने बताया कि वह और उसकी मां बिमला कोली पत्नी गुलकंदी पास पास अलग-अलग छप्परपोश मकान में रहते हैं। दिन में करीब 3 बजे कि यह घटना है। वह टेम्पो चलाने गया था। एक घर पर उनकी मां विमला कोली और दूसरे घर पर उनकी पत्नी मौजूद थी। अचानक से जब आग की लपटे निकलते देखी तो भागकर बाहर आई और ग्रामीणों को बताया। जब तक ग्रामीण पहुंचते तब तक आग से पूरे घर घिर गए। इस पर ग्रामीणों ने संबर पम्प और खेत पर लगे इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया। बाद में बाड़ी नगर पालिका की दमकल भी मौके पर पहुच गई।

आग लगने की इस घटना में में संजय कोली के घर में कूलर, फ्रिज,टीवी,बक्सा घर गृहस्ती का सामान जलकर खाक हुआ है साथ में 350 किलो सरसों,पंप सेट,मोटर,बीस हजार की नगदी के साथ सोने के मंगलसूत्र,कुंडल भी आग की भेंट चढ़ गए हैं। वहीं उनकी मां बिमला कोली के घर में भी घर गृहस्ती का पूरा सामान,पंखा,कूलर,टीवी एवं गेहूं सरसों जलकर खाकु हुई आई। दोनों घरों में करीब आग लगभग दस लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। दोनों परिवारों ने प्रशासन से मदद की मांग की है।

Updated on:

12 Mar 2026 06:29 pm

Published on:

12 Mar 2026 06:28 pm

धौलपुर

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत…मगर कालाबाजारी खुलकर

एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत...मगर कालाबाजारी खुलकर Shortage of LPG cylinders...but black marketing is rampant
धौलपुर

फिर बदलेगा मौसम…14 और 15 मार्च को जिले में बारिश, ओलावृष्टि

फिर बदलेगा मौसम...14 और 15 मार्च को जिले में बारिश, ओलावृष्टि The weather will change again...rain and hailstorm in the district on March 14 and 15
धौलपुर

बारह भाई मेले की ड्रोन से होगी निगरानी, छतों पर तैनात रहेगी पुलिस

ड्रोन और सीसीटीवी से रहेगी कड़ी निगरानी
धौलपुर

300 घंटों के प्रशिक्षण के साथ 70 फीसदी को प्लेटमेंस दिलाएगी सरकार

300 घंटों के प्रशिक्षण के साथ 70 फीसदी को प्लेटमेंस दिलाएगी सरकार The government will provide placements to 70 percent of the students with 300 hours of training
धौलपुर

फरवरी माह में टिकट जांच में वसूला 1.56 करोड़ का जुर्माना

फरवरी माह में टिकट जांच में वसूला 1.56 करोड़ का जुर्माना A fine of Rs 1.56 crore was collected during ticket checking in February
धौलपुर
