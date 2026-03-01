11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

300 घंटों के प्रशिक्षण के साथ 70 फीसदी को प्लेटमेंस दिलाएगी सरकार

&#8211; कॉलेजों में बाजार के अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी ले सकेंगे व्यावसायिक प्रशिक्षण &#8211; पीजी कॉलेज में राजस्थान फिनिशिंग कार्यक्रम होगा शुरू &#8211; दो बैच में कुल 60 सीटें धौलपुर. सरकार ने अब उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम की [&hellip;]

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Mar 11, 2026

300 घंटों के प्रशिक्षण के साथ 70 फीसदी को प्लेटमेंस दिलाएगी सरकार The government will provide placements to 70 percent of the students with 300 hours of training

- कॉलेजों में बाजार के अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी ले सकेंगे व्यावसायिक प्रशिक्षण

- पीजी कॉलेज में राजस्थान फिनिशिंग कार्यक्रम होगा शुरू

- दो बैच में कुल 60 सीटें

धौलपुर. सरकार ने अब उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई है। राष्ट्रीय षिक्षा नीति के तहत शुरू इस पहल का मुख्य उद्देष्य स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करना है। जिले में यह प्रशिक्षण धौलपुर पीजी कॉलेज में मिलेगा। यहा पर विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देंगे। खास बात ये है कि सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस का 70 फीसदी खर्चा सरकार और शेष 20 फीसदी का विद्यार्थी उठाएगा। जबकि महिला व अन्य श्रेणी को केवल 10 फीसदी ही फीस देगी होगी। धौलपुर पीजी कॉलेज राजस्थान फिनिशिंग कार्यक्रम में दो बैचों में कुल 60 सीट रहेंगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 30 सीटें निर्धारित होंगी। पाठ्यक्रम की अवधि 300 घण्टों की होगी।

गारमेंट्स सेक्टर में रुचि रखने वालों का फायदा

कार्यक्रम के तहत् सरकारी कॉलेजों में 70 फीसदी कोर सैक्टर स्किल, 20 फीसदी डिजिटल और 10 सॉफ्ट स्किल्स पर आधारित 240 से 540 घण्टों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाविद्यालय में ऐसे कोर्स संचालित किए जाएंगे। जिसके अन्तर्गत बड़े गारमेंट्स निर्माण/वस्त्र मिले तथा कपड़ा निर्माता/विशेषीकृत परिधान मूल्य सवंर्धित सेवा प्रदाता/परिधान क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अन्य व्यवसाय होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर कॉलेज के सहायक आचार्य विष्णु कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं निजी कॉलेज के विद्यार्थियों को 50 फीसदी और निजी में महिला समेत अन्य को २५ फीसदी फीस जमा करनी होगी।

70 फीसदी प्लेसमेंट का रखा लक्ष्य

इस कार्यक्रम के तहत सरकार का मूल उद्देश्य युवाओं को रोजगार दिलाना है। कार्यक्रम से रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए सरकार ने 70 फीसदी प्लेसमेंट का लक्ष्य रखा है। जिससे प्रदेश के युवा वैश्विक बाजार के लिये प्रषिक्षित हो सकेंगे। स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. गिर्राज सिंह मीना के अनुसार महाविद्यालय में ऐपेरल सेक्टर से सम्बंधित पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

- जिले में राजस्थान फिनिशिंग कार्यक्रम के तहत पीजी कॉलेज में इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें 80 फीसदी सरकार और 20फीसदी फीस विद्यार्थी देगा। इसमें गारमेंट्स सेक्टर के विशेषज्ञ 300 घंटों का प्रशिक्षण देंगे।

- विष्णु कुमार, नोडल अधिकाी एवं सहायक आचार्य

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 07:09 pm

Published on:

11 Mar 2026 07:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / 300 घंटों के प्रशिक्षण के साथ 70 फीसदी को प्लेटमेंस दिलाएगी सरकार

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फरवरी माह में टिकट जांच में वसूला 1.56 करोड़ का जुर्माना

फरवरी माह में टिकट जांच में वसूला 1.56 करोड़ का जुर्माना A fine of Rs 1.56 crore was collected during ticket checking in February
धौलपुर

पांच गांवों में 35 लाख की बकाया पर उतारे 16 ट्रांसफार्मर

पांच गांवों में 35 लाख की बकाया पर उतारे 16 ट्रांसफार्मर 16 transformers removed in five villages for outstanding dues of Rs 35 lakh
धौलपुर

पटवारियों ने अधिकारियों पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

पटवारियों ने अधिकारियों पर लगाया दबाव बनाने का आरोप Patwaris accused the officials of putting pressure on them
धौलपुर

कोर्ट के आदेश पर विवादित भूमि से वर्षों पुराना कब्जा हटाया

कोर्ट के आदेश पर विवादित भूमि से वर्षों पुराना कब्जा हटाया Years-old occupation removed from disputed land on court orders
धौलपुर

साठ हजार हेक्टेयर में गेहूं की फसल…बिक्री को रजिस्ट्रेशन केवल 40

साठ हजार हेक्टेयर में गेहूं की फसल...बिक्री को रजिस्ट्रेशन केवल 40 Wheat crop in 60 thousand hectares... only 40 registrations for sale
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.