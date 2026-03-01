कोर्ट के आदेश पर विवादित भूमि से वर्षों पुराना कब्जा हटाया

बाड़ी एडीजे कोर्ट के सहायक नाजिर नितीश मीणा और तामील कुन्निदा दीपक बाबू दूबे ने बताया के न्यायालय के आदेश पर 21/35 के तहत यह कार्रवाई की, यह भूमि अनिल कुमार की है। जिस पर कोर्ट केस चल रहा था और कोर्ट केस के फैसले के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। उक्त विवाद रामश्री बनाम नगर पालिका किशन लाल बघेला के नाम से था। जिस पर किशन लाल बघेल के पांच बेटों और उनके परिवारीजनों का कब्जा था। जिसको हटाया गया है और भूमि रामश्री के पुत्र अनिल कुमार को सौपी है।