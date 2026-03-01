10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

कोर्ट के आदेश पर विवादित भूमि से वर्षों पुराना कब्जा हटाया

dholpur, बाड़ी कोर्ट के आदेश के बाद विवादित भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में की गई और करीब डेढ़ बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। जिसके बाद भूमि भू मालिक को सौप दी गई। और कब्जा भूमि मालिक को सौपा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Mar 10, 2026

कोर्ट के आदेश पर विवादित भूमि से वर्षों पुराना कब्जा हटाया Years-old occupation removed from disputed land on court orders

dholpur, बाड़ी कोर्ट के आदेश के बाद विवादित भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में की गई और करीब डेढ़ बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। जिसके बाद भूमि भू मालिक को सौप दी गई। और कब्जा भूमि मालिक को सौपा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन को कब्जाधारियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। जिसे बाद में हंगामा करने वालों को हिरासत में ले मामला शांत कराया गया।

कार्रवाई के मौका मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि बाड़ी न्यायालय एमजेएम के आदेश पर उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिसमें शुरुआत में अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया। तीन जेसीबी मशीनों के सहयोग से कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

बाड़ी एडीजे कोर्ट के सहायक नाजिर नितीश मीणा और तामील कुन्निदा दीपक बाबू दूबे ने बताया के न्यायालय के आदेश पर 21/35 के तहत यह कार्रवाई की, यह भूमि अनिल कुमार की है। जिस पर कोर्ट केस चल रहा था और कोर्ट केस के फैसले के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। उक्त विवाद रामश्री बनाम नगर पालिका किशन लाल बघेला के नाम से था। जिस पर किशन लाल बघेल के पांच बेटों और उनके परिवारीजनों का कब्जा था। जिसको हटाया गया है और भूमि रामश्री के पुत्र अनिल कुमार को सौपी है।

कई थानों से बुलाया जाप्ता

कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उक्त भूमि पर कब्जा हटाने के दौरान विवाद की आशंका से जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस लाइन, सदर थाना, बसई डांग थाना, सोने का गुर्जा और कंचनपुर से अतिरिक्त जाप्ता बुलाया गया साथ में आधा दर्जन महिला कॉन्स्टेबल भी मौके पर तैनात रहीं। शुरू में कब्जा धारियों ने विरोध किया गया। जिस पर उनमें से कुछ को हिरासत में लेकर पुलिस थाने में रखा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 08:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / कोर्ट के आदेश पर विवादित भूमि से वर्षों पुराना कब्जा हटाया

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

साठ हजार हेक्टेयर में गेहूं की फसल…बिक्री को रजिस्ट्रेशन केवल 40

साठ हजार हेक्टेयर में गेहूं की फसल...बिक्री को रजिस्ट्रेशन केवल 40 Wheat crop in 60 thousand hectares... only 40 registrations for sale
धौलपुर

Dholpur News: बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण देख भड़के कलक्टर, आनन-फानन में गरजा पीला पंजा, मकानों-दुकानों को मिट्टी में मिलाया

Rajakhera Encroachment, Girls School Land Encroachment, Rajasthan Encroachment News, Rajakhera Girls School Land, Dholpur Encroachment Action, Rajasthan Collector Action, Government Land Encroachment Rajasthan, Rajakhera Municipality News, Rajasthan School Land Dispute, Encroachment Removal Rajasthan, Rajakhera Administration Action, Rajasthan Land Encroachment Case, Rajakhera Bulldozer Action, Dholpur Administration News, Rajasthan Local News
धौलपुर

Good News: राजस्थान सरकार दिलाएगी इन युवाओं को प्लेसमेंट, जानें ‘फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम’ की डिटेल्स

jobs exam
धौलपुर

जलस्रोत के साथ छितरिया ताल बन सकता है पर्यटन स्थल

जलस्रोत के साथ छितरिया ताल बन सकता है पर्यटन स्थल Chitriya Tal can become a tourist destination along with the water source
धौलपुर

इस बार भी… किसानों को रास नहीं आएगी एमएसपी

इस बार भी... किसानों को रास नहीं आएगी एमएसपी This time too... farmers will not like MSP
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.