Good News: राजस्थान सरकार दिलाएगी इन युवाओं को प्लेसमेंट, जानें ‘फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम’ की डिटेल्स

जिले में यह प्रशिक्षण धौलपुर पीजी कॉलेज में मिलेगा। यहां पर विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देंगे। खास बात ये है कि सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस का 80 फीसदी खर्च सरकार और शेष 20 फीसदी का विद्यार्थी उठाएगा। जबकि महिला व अन्य श्रेणी को केवल 10 फीसदी ही फीस देगी होगी। धौलपुर पीजी कॉलेज राजस्थान फिनिशिंग कार्यक्रम में दो बैचों में कुल 60 सीट रहेंगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 30 सीटें निर्धारित होंगी। पाठ्यक्रम की अवधि 300 घंटों की होगी।