कृषि मंडी के मुख्य रास्ते में अतिक्रमण, पैदल निकलना भी मुश्किल

धौलपुर. एनएच 44 की सर्विस लेन स्थित कृषि उपज मंडी में सुबह और शाम के समय हालात विकट हो रहे हैं। यहां मंडी में सब्जी विक्रेता अपने स्थानों को छोडकऱ मुख्य सडक़ पर ही दुकान लगा रहे हैं। जिससे मंडी में आने वाले ग्राहकों के साथ फसल बिक्री को होने वाले ट्रेक्टर-ट्रॉली समेत अन्य वाहन चालकों को निकलने तक जगह नहीं बचती है। हाल ये है कि मंडी में खरीदारी करने जाने वाले ग्राहकों को भी अपने वाहन खड़ा करने के लिए काफी पीछे जाना पड़ता है। मंडी में मुख्य गेट से ही अतिक्रमण हो जाता है, जिससे यहां पर अव्यवस्था रहती है। जबकि मंडी में गार्ड रहते हैं लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है।