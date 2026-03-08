8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

पुलिसकर्मियों पर दुव्र्यवहार व मारपीट का आरोप

पीडि़त ने एसपी से की शिकायत धौलपुर. जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में एक सरकारी कर्मचारी ने कुछ पुलिसकर्मियों पर घर में घुस दुव्र्यवहार एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीडि़त ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। राजाखेड़ा निवासी प्रबल कुमार उदैनिया एसआइपीएफ विभाग में [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Mar 08, 2026

पुलिसकर्मियों पर दुव्र्यवहार व मारपीट का आरोप Policemen accused of abuse and assault

पीडि़त ने एसपी से की शिकायत

धौलपुर. जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में एक सरकारी कर्मचारी ने कुछ पुलिसकर्मियों पर घर में घुस दुव्र्यवहार एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीडि़त ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। राजाखेड़ा निवासी प्रबल कुमार उदैनिया एसआइपीएफ विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है का आरोप लगाया है कि 4 मार्च की रात करीब 11 बजे कुछ पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे। उस समय वह घर पर आराम कर रहे थे।

दरवाजे पर दस्तक होने पर उनके पिता ने दरवाजा खोला, जहां कुछ लोग लाठी लिए खड़े थे। उन्होंने खुद को राजाखेड़ा थाने का पुलिसकर्मी बताते हुए प्रबल कुमार को थाने पर अधिकारी के बुलाने की बात कही।

शिकायत के अनुसार जब प्रबल कमरे से बाहर आए और पुलिसकर्मियों से बुलाने का कारण पूछा तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कथित रूप से गाली-गलौज की। इस दौरान उनकी पत्नी ने विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि जब वह अपने पिता के साथ थाने पहुंचे तो वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उनके बुजुर्ग पिता के साथ धक्का-मुक्की की और उनके साथ भी मारपीट की। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी उनका मोबाइल फोन भी जबरन लेने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें घर जाने के लिए कहा गया। पीडि़त ने मामले में कार्रवाई की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 06:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / पुलिसकर्मियों पर दुव्र्यवहार व मारपीट का आरोप

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जलस्रोत के साथ छितरिया ताल बन सकता है पर्यटन स्थल

जलस्रोत के साथ छितरिया ताल बन सकता है पर्यटन स्थल Chitriya Tal can become a tourist destination along with the water source
धौलपुर

इस बार भी… किसानों को रास नहीं आएगी एमएसपी

इस बार भी... किसानों को रास नहीं आएगी एमएसपी This time too... farmers will not like MSP
धौलपुर

कृषि मंडी के मुख्य रास्ते में अतिक्रमण, पैदल निकलना भी मुश्किल

कृषि मंडी के मुख्य रास्ते में अतिक्रमण, पैदल निकलना भी मुश्किल Encroachment on the main road of Krishi Mandi, even walking is difficult
धौलपुर

महिला की मौत, कलक्ट्रेट पर शव रख किया प्रदर्शन

महिला की मौत, कलक्ट्रेट पर शव रख किया प्रदर्शन Woman dies, protest held at Collectorate with body
धौलपुर

शहर में एक दर्जन स्थानों पर शुरू होगी शौचालय सुविधा

शहर में एक दर्जन स्थानों पर शुरू होगी शौचालय सुविधाToilet facilities will be started at a dozen places in the city
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.