पुलिसकर्मियों पर दुव्र्यवहार व मारपीट का आरोप

शिकायत के अनुसार जब प्रबल कमरे से बाहर आए और पुलिसकर्मियों से बुलाने का कारण पूछा तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कथित रूप से गाली-गलौज की। इस दौरान उनकी पत्नी ने विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि जब वह अपने पिता के साथ थाने पहुंचे तो वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उनके बुजुर्ग पिता के साथ धक्का-मुक्की की और उनके साथ भी मारपीट की। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी उनका मोबाइल फोन भी जबरन लेने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें घर जाने के लिए कहा गया। पीडि़त ने मामले में कार्रवाई की मांग की है।