8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

इस बार भी… किसानों को रास नहीं आएगी एमएसपी

-250 रुपए बढ़ा 6200 की एमएसपी, सरसों अभी से 6400 बिक रही -सरसों की नई फसल की आवक से गुलजार होने लगी मण्डी -अभी तक किसानों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए प्रारंभ धौलपुर. गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजफेड के हाथ खाली रहने वाले है&#8230;कारण सरसों पर एमएसपी। सरकार ने इस वर्ष एमएसपी दाम [&hellip;]

3 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Mar 08, 2026

इस बार भी... किसानों को रास नहीं आएगी एमएसपी This time too... farmers will not like MSP

-250 रुपए बढ़ा 6200 की एमएसपी, सरसों अभी से 6400 बिक रही

-सरसों की नई फसल की आवक से गुलजार होने लगी मण्डी

-अभी तक किसानों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए प्रारंभ

धौलपुर. गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजफेड के हाथ खाली रहने वाले है...कारण सरसों पर एमएसपी। सरकार ने इस वर्ष एमएसपी दाम बढ़ाकर 6200 तो कर दिए, लेकिन अभी से बाजार में सरसों 6421 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी जा रही है, जो तय दाम से अधिक है। अब ऐसी स्थिति किसान फिर सरकार की खरीदी प्रक्रिया से मुंह मोड़ सकता है।

प्रमुख मण्डी सरसों की नई फसल आवक से गुलजार होने लगी है। किसान फसल की बिकवाली को लेकर मण्डी पहुंचना प्रारंभ हो चुके हैं और प्रतिदिन 400 से 500 क्विंटल सरसों व्यापारी खरीद रहे हैं। हालांकि अभी तक एमएसपी मूल्य पर सरसों खरीदी के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन तक प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। प्रमुख मंडी में सरसों की नई फसल की आवक जोर पकडऩे लगी है, जिससे मंडियों में हलचल बढ़ गई है। सरसों का वर्तमान भाव 6421 प्रति क्विंटल के बीच बना हुआ है, जो समय के साथ और बढऩे के भी आसार बताए जा रहे हैं। तो वहीं सरकार ने इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा एमएसपी रेट 6200 तय किए हैं, जो पिछले वर्ष 5950 था, लेकिन अभी राजफेड सरसों खरीदी को लेेकर किसानों का रजिस्ट्रेशन तक प्रारंभ नहीं कर सका है। मंडी व्यापारियों के अनुसार सरसों की खरीद खुली बोली के माध्यम से की जा रही है। उपज की गुणवत्ता के आधार पर कीमत तय है, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली सरसों को बेहतर दाम मिल रहे हैं।

100 किसानों में से एक भी नहीं पहुंचा बिकवाली को

किसानों के सामने एक बार फिर एमएसपी को लेकर दुविधा खड़ी होने वाली दिख रही है। दरअसल सरकार ने इस वर्ष प्रति क्विंटल 250 रुपए बढ़ाकर 6200 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी कर तो दी, जो 5950 थी, लेकिन अभी से सरसों के भाव 6400 के पार हो चुके हैं। जिस कारण किसान हर बार की तरह इस बार भी सरकार की खरीदी प्रक्रिया से दूर रह सकता है। यही कारण रहा कि गत वर्ष 100 किसानों ने एमएसपी पर बिकवाली करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे, लेकिन बाजार भाव अधिक होने के कारण 100 किसानों में से कोई भी किसान एमएसपी पर सरसों बिकवाली करने के लिए नहीं पहुंचा।

400 से 500 क्विंटल सरसों पहुंच रही मण्डी

क्षेत्र में सरसों की फसल की कटाई के साथ मण्डी में व्यापारियों की दुकानों पर रौनक बढ़ गई है। हालांकि अभी सरसों कटाई का प्रथम चरण ही चल रहा है। जिस कारण केवल 400 से 500 क्विंटल सरसों ही बिकवाली को रही है। 10 से 15 दिनों बाद सरसों कटाई का दूसरा चरण प्रारंभ होने के साथ मण्डी में बेहतर गुणवत्तापूर्ण सरसों आने का अनुमान लगाया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इस सीजन भी क्षेत्र में सरसों की फसल बेहतर हुई है।

10 मार्च से प्रारंभ हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन

एमएसपी रेट पर खरीदी को लेकर जहां 1 मार्च से किसानों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है, लेट होने का कारण विभाग टेंडर प्रक्रिया को बता रहा है। हालांकि विभाग का कहना है कि 10 मार्च से सरसों खरीदी को लेकर किसानों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा और 25 मार्च से सरसों खरीदी भी प्रारंभ हो जाएगी। एमएसपी रेट की बात करें तो इस बार सरकार ने पिछले वर्ष की अपेक्षा मूल्य में वृद्धि की है।

मण्डी में बढ़ी रौनक, पहुंच रहे किसान

सरसों की फसल को बिकवाली को लेकर मंडी में सुबह से ही किसानों और व्यापारियों की आवाजाही देखी जा रही है। किसान अपनी उपज ट्रैक्टर-टॉली और पिकअप वाहनों के माध्यम से मंडी तक पहुंचा रहे हैं। मंडी व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढऩे की संभावना है। इससे मंडी में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होंगी और किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक अवसर मिलेंगे।

सरसों की एमएसपी इस बार 6200 रुपए रखी गई है, जो गत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है। टेण्डर प्रक्रिया के कारण अभी तक रजिस्टे्रशन प्रारंभ नहीं हो पाए हैं, 10 मार्च से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो सकते हैं और 25 मार्च से सरसों की खरीदी प्रारंभ की जा सकती है।

-सतेन्द्र सिंह मीणा, डीएसआर राजफेड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 06:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / इस बार भी… किसानों को रास नहीं आएगी एमएसपी

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जलस्रोत के साथ छितरिया ताल बन सकता है पर्यटन स्थल

जलस्रोत के साथ छितरिया ताल बन सकता है पर्यटन स्थल Chitriya Tal can become a tourist destination along with the water source
धौलपुर

कृषि मंडी के मुख्य रास्ते में अतिक्रमण, पैदल निकलना भी मुश्किल

कृषि मंडी के मुख्य रास्ते में अतिक्रमण, पैदल निकलना भी मुश्किल Encroachment on the main road of Krishi Mandi, even walking is difficult
धौलपुर

पुलिसकर्मियों पर दुव्र्यवहार व मारपीट का आरोप

पुलिसकर्मियों पर दुव्र्यवहार व मारपीट का आरोप Policemen accused of abuse and assault
धौलपुर

महिला की मौत, कलक्ट्रेट पर शव रख किया प्रदर्शन

महिला की मौत, कलक्ट्रेट पर शव रख किया प्रदर्शन Woman dies, protest held at Collectorate with body
धौलपुर

शहर में एक दर्जन स्थानों पर शुरू होगी शौचालय सुविधा

शहर में एक दर्जन स्थानों पर शुरू होगी शौचालय सुविधाToilet facilities will be started at a dozen places in the city
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.