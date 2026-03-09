इस बार भी… किसानों को रास नहीं आएगी एमएसपी

प्रमुख मण्डी सरसों की नई फसल आवक से गुलजार होने लगी है। किसान फसल की बिकवाली को लेकर मण्डी पहुंचना प्रारंभ हो चुके हैं और प्रतिदिन 400 से 500 क्विंटल सरसों व्यापारी खरीद रहे हैं। हालांकि अभी तक एमएसपी मूल्य पर सरसों खरीदी के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन तक प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। प्रमुख मंडी में सरसों की नई फसल की आवक जोर पकडऩे लगी है, जिससे मंडियों में हलचल बढ़ गई है। सरसों का वर्तमान भाव 6421 प्रति क्विंटल के बीच बना हुआ है, जो समय के साथ और बढऩे के भी आसार बताए जा रहे हैं। तो वहीं सरकार ने इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा एमएसपी रेट 6200 तय किए हैं, जो पिछले वर्ष 5950 था, लेकिन अभी राजफेड सरसों खरीदी को लेेकर किसानों का रजिस्ट्रेशन तक प्रारंभ नहीं कर सका है। मंडी व्यापारियों के अनुसार सरसों की खरीद खुली बोली के माध्यम से की जा रही है। उपज की गुणवत्ता के आधार पर कीमत तय है, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली सरसों को बेहतर दाम मिल रहे हैं।