महिला की मौत, कलक्ट्रेट पर शव रख किया प्रदर्शन

जानकारी के अनुसार बाड़ी थाना क्षेत्र के करमपुरा गांव में 4 मार्च को दो पक्षों में विवाद ने झगड़े का रूप से ले लिया था। इस दौरान नत्थो पत्नी जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। परिजन इलाज के लिए ग्वालियर ले गए, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार को महिला ने दम तोड़ दिया। परिजन शव को लेकर धौलपुर पहुंचे और एसपी से मुलाकात कर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी भेजने की व्यवस्था की और एंबुलेंस से शव को बाड़ी ले जाया जा रहा था। इसी दौरान गुस्साएं परिजनों ने एंबुलेंस को रोक लिया और जिला कलक्ट्रेट के सामने हाइवे पर एम्बुलेंस रोक कर प्रदर्शन किया। शव को बाहर निकालकर रख विरोध जताया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। जिससे कुछ देर सडक़ पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर कलक्ट्रेट से निहालगंज थाना प्रभारी व एसआई अशोक कुमार मय जाप्ते पहुंचे और समझाइश कर जाम खुलवाया। हंगामा होने पर कलक्ट्रेट परिसर में बाड़ी समेत जिले के तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। जिस पर परिजन शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।