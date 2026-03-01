धौलपुर में भीषण सड़क हादसा : यूपी से दर्शन करने आए 15 लोग घायल, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

धौलपुर। जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हुसैनपुर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11बी पर एक कार सड़क किनारे खड़े लोडिंग टेंपो से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में वाहन में सवार करीब 15 लोग घायल हो गए। हादसे के दौरान सड़क पर खड़ा एक युवक भी कार की चपेट में आ गया, जिससे वह भी घायल हो गया।