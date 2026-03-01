5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

धौलपुर में भीषण सड़क हादसा : यूपी से दर्शन करने आए 15 लोग घायल, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

कार में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। वे परिवार और परिचितों के साथ करौली जिले में स्थित कैला देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Kamal Mishra

Mar 05, 2026

Dholpur Accident

अस्पताल में भर्ती घायल (फोटो-पत्रिका)

धौलपुर। जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हुसैनपुर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11बी पर एक कार सड़क किनारे खड़े लोडिंग टेंपो से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में वाहन में सवार करीब 15 लोग घायल हो गए। हादसे के दौरान सड़क पर खड़ा एक युवक भी कार की चपेट में आ गया, जिससे वह भी घायल हो गया।

घटना गुरुवार रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का उपचार जारी है। अचानक बड़ी संख्या में घायल पहुंचने से अस्पताल में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ को भी बुलाया गया, जिसके बाद घायलों का इलाज शुरू किया गया।

आगरा से आए थे श्रद्धालु

जानकारी के अनुसार कार में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की यमुना ब्रिज कॉलोनी के निवासी बताए जा रहे हैं। वे परिवार और परिचितों के साथ करौली जिले में स्थित कैला देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हुसैनपुर के पास कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े लोडिंग टेंपो से जा भिड़ी।

ये लोग हुए घायल

हादसे में घायल हुए लोगों में नरेंद्र, अनीता, राखी, सचिन, तारकेश, पवन, कृष्ण, लवली, कीर्ति, मिथलेश, रोशन लाल, विष्णु और मदन सहित अन्य लोग शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी

सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में जानकारी जुटाने के साथ ही घायलों के परिजनों को भी सूचना दे दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह कार का अनियंत्रित होकर खड़े वाहन से टकराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

बीकानेर से प्रयागराज और कोलकाता जाने वाली कई ट्रेनें डायवर्ट, टिकट बुकिंग से पहले जरूर देख लें नया रूट
अलवर
Train Divert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

big accident in Rajasthan

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 10:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / धौलपुर में भीषण सड़क हादसा : यूपी से दर्शन करने आए 15 लोग घायल, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नसबंदी के 20 दिन बाद महिला गर्भवती, फिर करा दिया गर्भपात

नसबंदी के 20 दिन बाद महिला गर्भवती, फिर करा दिया गर्भपात Woman gets pregnant 20 days after sterilization, then undergoes abortion
धौलपुर

रंजिश में होली खेलने गए युवक पर फायरिंग, घायल

रंजिश में होली खेलने गए युवक पर फायरिंग, घायल Firing on a youth who went to play Holi due to enmity, injured
धौलपुर

साइकिल को बचाने के प्रयास में बाइक स्लिप, 3 घायल

साइकिल को बचाने के प्रयास में बाइक स्लिप, 3 घायल Bike slips while trying to save a bicycle, 3 injured
धौलपुर

कार की टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत, एक गंभीर

कार की टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत, एक गंभीर Two bike riders killed, one critical after collision with car
धौलपुर

धौलपुर में दर्दनाक हादसा: कार की टक्कर से दो युवकों की मौत, होली खेलकर लौट रहे थे घर

धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.