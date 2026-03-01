बीकानेर से प्रयागराज और कोलकाता जाने वाली कई ट्रेनें डायवर्ट, टिकट बुकिंग से पहले जरूर देख लें नया रूट

रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16, 18, 20, 23, 25 और 27 अप्रैल को लालगढ़ से रवाना होकर परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। यह ट्रेन चूरू, फतेहपुर शेखावाटी और सीकर होते हुए आगे अपने गंतव्य की ओर जाएगी। इस दौरान फतेहपुर शेखावाटी स्टेशन पर ट्रेन का विशेष ठहराव भी रखा गया है, जिससे स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी।