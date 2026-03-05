खैरथल में कूड़े के ढेर में मिला नवजात शिशु, कुत्तों से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया; डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

घटना से क्षेत्र में गहरा आक्रोश और दुख का माहौल है। लोगों का कहना है कि किसी ने जन्म लेते ही मासूम को कूड़े में फेंक दिया, जो बेहद अमानवीय और दर्दनाक है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नवजात को यहां किसने छोड़ा।