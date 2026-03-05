अलवर-बहरोड़ रोड पर टैंपो पलटा, 8 से 10 लोग घायल; दो को जयपुर रेफर



वीडियो में देखा जा सकता है कि टैंपो के सामने से एक बस आ रही थी। बस को रास्ता देने के लिए टैंपो चालक ने साइड लेने का प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य तुरंत शुरू किया गया, जिससे घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सका।