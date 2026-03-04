Alwar News: मारपीट में घायल हुई गर्भवती महिला, गर्भ में शिशु की मौत 

महिला के ससुर ने आरोप लगाया कि 24 फरवरी को घर के पास स्थित उनके प्लॉट में परिवार के ही कुछ लोग जबरन पानी छोड़ रहे थे। विरोध करने पर रामजीलाल, सतीश, चिरंजी सहित करीब 10-15 लोगों ने लोहे की सरियों से हमला कर दिया। हमले में तीन लोग घायल हो गए, जिनमें बेटे करण सिंह की पत्नी श्रीदेवी के पेट में गंभीर चोट लगी।