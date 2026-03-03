Rajasthan News: नौगांवा की डोलची मार होली की अपनी अलग पहचान, जानिए कैसे खेली जाती है

Holi 2026: राजस्थान के नौगांवा की डोलची मार होली भी लोगों में अपनी एक अलग पहचान लिए हुए है। बदलते वक्त और बढ़ती व्यस्तताओं के बीच भी होली अपनी उसी रंगत से जवान होती है। आज भी कुर्ता फाड़ और डोलची मार होली मनाने का शौक रखने वाले लोग खुद को होली खेलने से नहीं रोक पाते है।