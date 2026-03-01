राजस्थान में गो-तस्करों को बचाने आया था युवक, पत्थरबाजी में हुई दर्दनाक मौत, मौके से भागे साथी

भिवाड़ी के पुलिस उपाधीक्षक कैलाश चौधरी ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे पुलिस को सूचना मिली कि कला गांव में गो-वंश से भरी एक गाड़ी रोकी गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पिकअप सहित दो वाहन खड़े मिले। पिकअप और कैंपर में कुछ लोग मौजूद थे, जो गो-तस्करों के समर्थन में आए थे। मौके पर एक युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच पथराव हो चुका था और गो-तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।