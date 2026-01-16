Bundi : गोसेवकों ने घेराबंदी कर गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ पुलिस को सौंपा

बाछोला के पास कंटेनर में गोवंश भरे जाने की सूचना पर बजरंग दल प्रखंड संयोजक धनराज सैनी, सह गौ रक्षा प्रमुख विक्रम गुर्जर,जजावर खण्ड के मंत्री गौतम शर्मा प्रखंड सह सुरक्षा प्रमुख रामावतार नागर, बंटी गुर्जर मुकेश नागर चिराग नागर सहित बाछोला के ग्रामीण ने गोवंश भरकर बाछोला से देवली मार्ग पर पहुंचते ही नैनवां थाने की सीमा में ही कंटेनर को रोक लिया। गोसेवकों ने कंटेनर की हवा निकाल दी। काफी संख्या में गो सेवकों व ग्रामीणों को देखकर तस्कर साथ में चल रही दो जीपों में बैठकर भाग गए। नैनवां थाना पुलिस को भी सूचना दी। कुछ तस्कर तीन बाइकों पर थे। वे भी बाइकों को मौके पर छोडक़र भाग गए। कंटेनर पकडऩे वाले गो सेवकों का कहना है कि नैनवां थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसमे कुछ सिपाही बैठे हुए थे।