Bundi : 247 किराए के भवन से स्कूलों में पहुंचेंगे आंगनबाड़ी के नौनिहाल

महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य बेहतर बुनियादी ढांचा, खेल के मैदान, सुरक्षित वातावरण और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोडऩा है। प्रदेश में करीब 63 हजार अधिक आंगनबाड़ी केंद्र में से 10 हजार केंद्र किराए के भवन में संचालित हो रहे है। हालांकि विभाग ने शिफ्टिंग के लिए कड़े मानक तय किए हैं। विभाग ने इस दिशा कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में जो केंद्र स्कूलों में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, उनकी पास के स्कूलों से मैपिंग की जाएगी।