Bundi : ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित कर स्कूल के लिए लगाया टीनशेड

भवन के जमीदोंज होने पर विद्यार्थियों के बैठने के लिये देवनारायण मन्दिर परिसर में ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित कर करीब एक लाख रुपए की लागत से टीनशेड का निर्माण किया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि ग्रामीण द्वारा बनाए टीनशेड की जगह प्रशासन निजी भवन में विद्यालय को संचालित कर रहा है, जबकि ग्रामीणों ने आर्थिक सहयोग कर गांव के बच्चो के लिए व्यवस्था की है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां से अन्य विद्यालय भवन 5 किलोमीटर से अधिक दूरी अन्य गांव में है ऐसे में ग्रामीणों द्वारा निर्मित टीनशेड में विद्यालय को संचालित किया जाए।



भवन के जमींदोज होने के बाद अधिकारियों के निर्देशानुसार निजी भवन में विद्यालय संचालित किया जा रहा है। किसी तरह के किराए का प्रावधान नहीं है। ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध करवाए गए टीनशेड के लिए अधिकारियो को अवगत करवा दिया है। निर्देश मिलते है पालना की जाएगी।

नीलेश कुमार गुप्ता, प्रधानाध्यापक



बलदेव पूरा विद्यालय भवन को जमींदोज कर दिया गया है। निजी भवन में संचालित नि:शुल्क किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध करवाए गए टीनशेड का अवलोकन कर लिया गया है, लेकिन टीनशेड के बजाय पक्की छत के नीचे ही विद्यार्थियों को बैठाने के आदेश है। ऐसे उच्चाधिकारियों से टीनशेड के उपयोग के लिए निर्देश चाहे गए है। विद्यालय को गांव में संचालित किया जाएगा।

मधु वर्मा सीबीईओ, केशवरायपाटन