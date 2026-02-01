Bundi : दस वर्ष बाद भी नहीं मिल पाए पट्टे, किया प्रदर्शन

नैनवां. घुमन्तु जाति कालबेलिया के परिवारों को आशियाना बनाने के लिए जिला कलक्टर द्वारा नैनवां में आवंटित भूमि पर नगरपालिका दस वर्ष बाद भी पट्टे जारी नही कर पाई। पट्टे जारी करने की मांग को लेकर गुरुवार को प्रदेश घुमन्तु जाति परिषद के तत्वावधान में कालबेलिया जाति के लोगों ने नगरपालिका कार्यालय पर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन से पूर्व गोशाला के पास स्थित कालबेलिया बस्ती में घुमन्तु जाति के परिवारों की बैठक हुई। बैठक के बाद समाज के पांच सौ से अधिक लोग रैली के साथ शाम चार बजे नगरपालिका कार्यालय पर पहुंचे और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे परिषद के अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया ने बताया कि दस वर्ष बाद भी परिवारों को आवंटित भूमि पर पट्टे जारी नही किए जा रहे। मांग को लेकर दस फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पट्टे जारी नही किए तो 15 दिन बाद नगरपालिका पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष ओमप्रकाश, जिलाध्यक्ष सुगना बाई, ब्लॉक अध्यक्ष प्रभुलाल कालबेलिया सहित अन्य लोग शामिल थे।