Bundi : तालेड़ा पंचायत समिति के कर्मचारियों का वेतन रोका

जानकारी अनुसार कर्मचारियों का वेतन भुगतान का बजट सरकार द्वारा विकास अधिकारी के बैंक खाते में कर्मचारियों के मासिक वेतन भुगतान के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक लेकिन अभी तक कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं हो चुका है। जबकि अन्य पंचायत समितियां में बजट आने के बाद कर्मचारियों में भुगतान भी कर दिया गया है। तालेड़ा पंचायत समिति में कर्मचारियों का वेतन का बजट नहीं पहुंच पाया है। जबकि जिले की सभी पंचायत समितियां में वेतन बजट पहुंचकर भुगतान किया जाता है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक भुगतान अटका पड़ा है।