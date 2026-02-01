5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : मौके पर चार साल से शौचालय निर्माण अधूरा, प्रगति रिपोर्ट में कार्य हो गया पूरा

क्षेत्र की खरायता पंचायत के डडवाडा राजकीय विद्यालय में शौचालय निर्माण अधूरा पड़ा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Feb 05, 2026

Bundi : मौके पर चार साल से शौचालय निर्माण अधूरा, प्रगति रिपोर्ट में कार्य हो गया पूरा

लबान डडवाडा राजकीय विद्यालय में अधूरा शौचालय निर्माण

लबान. क्षेत्र की खरायता पंचायत के डडवाडा राजकीय विद्यालय में शौचालय निर्माण अधूरा पड़ा है। जानकारी अनुसार वर्ष 2021 में यंहा पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत को नोडल एजेंसी बनाते हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के स्वीकृति जारी की थी। पंचायत द्वारा संवेदक के माध्यम से शौचालय का निर्माण भी शुरू कर दिया गया, लेकिन नींव भर कर ही निर्माण को अधूरा छोड़ दिया और उसके बाद से चार से अधूरा ही पड़ा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामस्वरूप ने बताया कि इस सन्दर्भ में कई बार स्थानीय पंचायत प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और निर्माण अधूरा पड़ा है, जबकि पंचायत राज विभाग की उनको मिली एक प्रगति रिपोर्ट में इसको पूर्ण बता दिया गया है, जबकि मौके पर निर्माण अपूर्ण है और जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे है।

विद्यालय परिसर में शौचालय का निर्माण अधूरा है और प्रगति रिपोर्ट में पूर्ण दर्शाया गया है, जिसके लिए पंचायत को अवगत करवाया गया है।
रामस्वरूप, प्रधानाध्यापक राजकीय विद्यालय डडवाडा

सवेंदक ने कार्य को अधूरा छोड़ दिया है। अभी संवेदक को किसी तरफ का भुगतान नहीं किया गया है। वस्तु स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है।
बद्रीलाल मीणा, सरपंच, खरायता

मामले को दिखवाएंगे अगर संवेदक में चार से कार्य अधूरा छोड़ा हुआ है तो उसकी राशि को जब्त कर दुबारा से टेंडर कर कार्य को पूर्ण करवाया जाएगा। ऐसी किसी प्रगति रिपोर्ट के जारी करने की जानकारी नहीं है।
भानु प्रताप सिंह, विकास अधिकारी, पंचायत समिति केशवरायपाटन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 06:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : मौके पर चार साल से शौचालय निर्माण अधूरा, प्रगति रिपोर्ट में कार्य हो गया पूरा

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : तालेड़ा पंचायत समिति के कर्मचारियों का वेतन रोका

तालेड़ा पंचायत समिति के कर्मचारियों का वेतन रोका
बूंदी

निजी भवन के बरामदे में संचालित हो रहा है विद्यालय

Bundi : ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित कर स्कूल के लिए लगाया टीनशेड
बूंदी

महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुरू की कवायद, बच्चों को मिलेगा स्कूल जैसा माहौल

Bundi : 247 किराए के भवन से स्कूलों में पहुंचेंगे आंगनबाड़ी के नौनिहाल
बूंदी

Bundi : जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 7 लाख से अधिक मतदाता

जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 7 लाख से अधिक मतदाता
बूंदी

Bundi: बाघिन को रास आया मेज नदी का किनारा

बाघिन को रास आया मेज नदी का किनारा
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.