राजस्थान: रेत में दबा मिला युवक का शव, बच्चों की नजर पड़ी तो खुला राज, हाथ पर लिखा हुआ था ‘पवन खेड़ली’

जानकारी के अनुसार, चैनपुरा गांव से करीब 500 मीटर दूर भरतपुर सीमा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत अलीपुर की चारागाह भूमि में पास के घरों के बच्चों को गड्ढे में रेत से बाहर निकला हुआ हाथ और पैर का हिस्सा दिखाई दिया। बच्चों ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर खेरली थाने से सहायक उप निरीक्षक भूप सिंह जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे। घटनास्थल भरतपुर सीमा में होने के कारण खेरली मोड़ थाना पुलिस को भी सूचना दी गई।