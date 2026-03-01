जेसीबी व डंपर जब्त; माफिया फरार, वन विभाग ने दर्ज किया मामला

अलवर जिले के प्रतापगढ़ वन परिक्षेत्र में शनिवार देर रात वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन और एक डंपर जब्त किया। कार्रवाई गांव कालेड से आगे वन क्षेत्र में की गई। वनपाल रामवतार मीना ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी के तहत डीएफओ आर.के. हुड्डा और सहायक वन संरक्षक प्रशांत गौड़ के निर्देशन में टीम ने निजी वाहनों से दबिश दी।