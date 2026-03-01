VIDEO: अलवर में निकला राजशाही नानकशाही सेठ-सेठानी का पारंपरिक स्वांग



यह पारंपरिक जुलूस काशीराम सर्किल से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होता हुआ कंपनी बाग पहुंचा। वहां कार्यक्रम का समापन हुआ और स्वांग प्रस्तुत करने वाले कलाकारों का सम्मान किया गया। यह स्वांग पहल सेवा सस्थांन की ओर से निकाला गया है। होली के अवसर पर निकाला जाने वाला यह स्वांग सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है, जिसे देखने के लिए हर वर्ष शहरवासी उत्सुक रहते हैं।